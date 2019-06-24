Beş gündür çaresizce orayı izliyorlar! Burdur'da ilginç olay
Burdur'da hayvancılıkla uğraşan Süleyman Çağaç'ın otlatmak için dağlık alana çıkarttığı 4 keçisinden 2'si uçurumun kıyısında mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin hayati risk nedeniyle inemediği uçurumdaki 2 keçinin 5 gündür aç ve susuz olduğu öğrenildi.
Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi 5 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı. Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı. Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.
Dağlık alana gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri keçilerin bulunduğu uçurum kenarındaki sarp kayalıklara hayati risk nedeniyle inemedi. Bu nedenle de keçileri kurtarma operasyonu yapılamadı. Keçilerin sahibi Süleyman Çağaç, ilkokul yıllarından bu yana çobanlık yaptığını zaman zaman aynı bölgede keçilerin kaldığını ancak ilk defa bu şekilde olduğunu söyledi.