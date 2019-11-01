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Korkunç görüntü! Bufaloya saldırmak isteyen aslanın acı sonu

Vahşi doğada yaşanan olaylar bazen korkunç görüntülere neden oluyor. Bufaloya saldıran aslan bunlardan bir tanesi oldu. Aslan ve Bufalo'nun karşılaşması feci bitti. Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı. Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi. Bufalonun boynuzlarının hedefi olan aslan bir oraya bir buraya savruldu. Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti sonrasında ise..

01.11.2019 16:10 - Son Güncelleme: 01.11.2019 16:13
Korkunç görüntü!! Bufaloya saldırmak isteyen aslanın acı sonu

ASLAN HAKKINDA BİLGİ

Kedigiller ailesine ait yırtıcı bir memeli hayvandır. Aslan denildiği gibi Arslan da denilmektedir. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır. Dişi aslanların ortalama ağırlıkları ise 100 kilogramdır. Aslanların rengi genellikle sarıya çalan kahverengidir. Aslanların kuyrukları et olmasına karşın kuyruk uçlarında tüylerden oluşan püskül vardır.

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Korkunç görüntü!! Bufaloya saldırmak isteyen aslanın acı sonu

Bilindiği gibi erkek aslanların boyunlarında gösterişli bir yele vardır ve sinirli anlarında kabarırlar. Aslanların tırnakları hareketlidir. Yani istedikleri zaman parmaklarının içine çekip istedikleri zaman da dışarı çıkarabiliyorlar. Aslanlar kendi bölgeleri için kavga ederler ve her canlı türünde olduğu gibi bu kavgalar sonuncunda ölümlerde olabiliyor. Aslanların diğer kedigillerden ayıran en önemli durum toplu yaşamalarıdır. Yani ailece yaşarlar. Bundan dolayı aslanlar sosyal hayvanlardır.

Korkunç görüntü!! Bufaloya saldırmak isteyen aslanın acı sonu

BUFALO HAKKINDA BİLGİ

Bufalo(Buffalo) esasında Amerika kıtasında yaşamaktadır. Türkçe olarak bufalo veya Amerikan yaban sığırı olarak bilinmektedir. Ülkemizde belgesel filmlerde yaban hayvanlara yem olarak görüntülenen otla beslenen bir hayvandır.

Korkunç görüntü!! Bufaloya saldırmak isteyen aslanın acı sonu

Amerika steplerinde yaban olarak yaşamaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi mandalarla aynı ailedendir. Anadoluda yetiştirilen mandaya Anatolian buffalo denmektedir.

Korkunç görüntü!! Bufaloya saldırmak isteyen aslanın acı sonu
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