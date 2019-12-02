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Google hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Teknoloji devi Google'ın ilk adı bakın neymiş

Bugün neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adını çok az kişi biliyor. Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı. Fakat Google, resmi bir kayda sahip olmadan önce çok farklı bir isim kullanıyordu. Peki teknoloji devi Google'ın ilk adı neydi? İşte Google'ın ilk adı ve pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler.

02.12.2019 07:38 - Son Güncelleme: 02.12.2019 07:38
Google hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Teknoloji devi Google'ın ilk adı bakın neymiş

Türkiye'de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor, saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, global internet kesilebilir mi, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, Evren ne renktir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

Türkiye'de her 100 kişiden 84'ü akıllı telefon kullanıyor.

Google hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Teknoloji devi Google'ın ilk adı bakın neymiş

İLK OTOMOBİLİ KİM, NE ZAMAN İCAT ETTİ?

Otomobillerin mucidi olarak Karl Benz gösteriliyor. Bunun nedeni Benz'in benzinle çalışan, içten yanmalı bir motora ev sahipliği yapan aracı ilk kez kullanınan kişi olması.1886 yılında patenti alınan araç çağımızdaki modeller gibi çalıştığı için ilk otomobil olarak kabul ediliyor.

Google hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Teknoloji devi Google'ın ilk adı bakın neymiş

BİR İNSAN HAYATI BOYUNCA KAÇ KİLOGRAM DERİ KAYBEDER?

Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.

Google hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Teknoloji devi Google'ın ilk adı bakın neymiş

EN ÇOK UYDUYA SAHİP GEZEGEN HANGİSİ?

ABD'de yapılan araştırma kapsamında, Hawai'de bulunan Subaru teleskobu kullanılarak 5 kilometre çapındaki 20 yeni uydu keşfedildi. Bu şekilde Satürn'ün uydu sayısı 82'ye yükselerek, 79 uyduya sahip Jüpiter'i geride bıraktı.

Google hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Teknoloji devi Google'ın ilk adı bakın neymiş

BİR KURŞUN KALEM KAÇ KİLOMETRE YAZI YAZAR?

Ortalama bir kurşun kalem yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda çizgi çizebilir.

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