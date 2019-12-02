Google hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Teknoloji devi Google'ın ilk adı bakın neymiş

Türkiye'de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor, saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, global internet kesilebilir mi, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, Evren ne renktir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...





Türkiye'de her 100 kişiden 84'ü akıllı telefon kullanıyor.