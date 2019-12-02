Google hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Teknoloji devi Google'ın ilk adı bakın neymiş
Bugün neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adını çok az kişi biliyor. Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı. Fakat Google, resmi bir kayda sahip olmadan önce çok farklı bir isim kullanıyordu. Peki teknoloji devi Google'ın ilk adı neydi? İşte Google'ın ilk adı ve pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler.
02.12.2019 07:38
- Son Güncelleme: 02.12.2019 07:38
Türkiye'de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor, saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, global internet kesilebilir mi, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, Evren ne renktir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...
Türkiye'de her 100 kişiden 84'ü akıllı telefon kullanıyor.
İLK OTOMOBİLİ KİM, NE ZAMAN İCAT ETTİ?
Otomobillerin mucidi olarak Karl Benz gösteriliyor. Bunun nedeni Benz'in benzinle çalışan, içten yanmalı bir motora ev sahipliği yapan aracı ilk kez kullanınan kişi olması.1886 yılında patenti alınan araç çağımızdaki modeller gibi çalıştığı için ilk otomobil olarak kabul ediliyor.
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