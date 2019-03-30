İstanbul'a gelen turist sayısı değişti! İşte Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancılar...
İstanbul'a Ocak-Şubat döneminde gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu. Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 turist kente geldi. İstanbul'a gelen yabancılar listesinin ilk sırası da değişti. İşte detaylar...
30.03.2019 18:39
- Son Güncelleme: 30.03.2019 18:54
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