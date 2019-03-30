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İstanbul'a gelen turist sayısı değişti! İşte Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancılar...

İstanbul'a Ocak-Şubat döneminde gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu. Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 turist kente geldi. İstanbul'a gelen yabancılar listesinin ilk sırası da değişti. İşte detaylar...

30.03.2019 18:39 - Son Güncelleme: 30.03.2019 18:54
İstanbul'a gelen turist sayısı değişti! İşte Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancılar...

50.Gürcistan

Gelen Turist Sayısı: 9 bin 931

İstanbul'a gelen turist sayısı değişti! İşte Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancılar...

49.Brezilya

Gelen Turist Sayısı: 10 bin 790

İstanbul'a gelen turist sayısı değişti! İşte Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancılar...

48.Danimarka

Gelen Turist Sayısı: 10 bin 906


47.Katar

Gelen Turist Sayısı: 11 bin 389

İstanbul'a gelen turist sayısı değişti! İşte Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancılar...

46.Kanada

Gelen Turist Sayısı: 11 bin 552

45.Kosova

Gelen Turist Sayısı: 11 bin 966

İstanbul'a gelen turist sayısı değişti! İşte Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancılar...

44.Japonya

Gelen Turist Sayısı: 12 bin 745

43.Pakistan

Gelen Turist Sayısı: 13 bin 599

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