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Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Zeren. Hafızalara ise Kemal Sunal'ın baş rolünde yer aldığı Salako filminde canlandırdığı ağa kızı Emine olarak kazındı. Meral Zeren daha sonra ortalarda görünmedi. Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali.

30.03.2019 09:50 - Son Güncelleme: 30.03.2019 09:57
Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Yeşilçam sinemasının yıldızlarından Meral Zeren'in son halini görenler inanamıyor. Birçok filmde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Meray Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti.

Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti.

Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Türk Sineması'nda oynadığı 'Salako', 'Hanzo', 'Salak Milyoner', 'Şaşkın Damat' ve 'Banker Bilo' filmleriyle akıllara kazınan Meral Zeren, sinema hayatında çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.

Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

İşte Meral Zeren'in son hali...

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