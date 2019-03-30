Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı!
Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Zeren. Hafızalara ise Kemal Sunal'ın baş rolünde yer aldığı Salako filminde canlandırdığı ağa kızı Emine olarak kazındı. Meral Zeren daha sonra ortalarda görünmedi. Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali.
30.03.2019 09:50
- Son Güncelleme: 30.03.2019 09:57
Yeşilçam sinemasının yıldızlarından Meral Zeren'in son halini görenler inanamıyor. Birçok filmde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Meray Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti.
Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti.
Türk Sineması'nda oynadığı 'Salako', 'Hanzo', 'Salak Milyoner', 'Şaşkın Damat' ve 'Banker Bilo' filmleriyle akıllara kazınan Meral Zeren, sinema hayatında çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.
İşte Meral Zeren'in son hali...