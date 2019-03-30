Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Zeren. Hafızalara ise Kemal Sunal'ın baş rolünde yer aldığı Salako filminde canlandırdığı ağa kızı Emine olarak kazındı. Meral Zeren daha sonra ortalarda görünmedi. Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali.

30.03.2019 09:50 - Son Güncelleme: 30.03.2019 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





