GaleriYaşam

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada! İşte daha önce görmediğiniz Türkiye fotoğrafları...

1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi Başkanlığın Instagram hesabında gün yüzü çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor. Başkanlığın sayfasında geçmişten yapılan paylaşımların yanı sıra Başkan Erdoğan'ın güncel seyahatlerine ilişkin paylaşımlar da yer alıyor. İşte İletişim Başkanlığının yaptığı o paylaşımlar ve daha önce karşınıza pek çıkmayan eski İstanbul ve Türkiye fotoğrafları...

07.02.2020 20:06 - Son Güncelleme: 07.02.2020 20:25
İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada! İşte daha önce görmediğiniz Türkiye fotoğrafları...

Geçmişten günümüze Türkiye fotoğrafları • Edirne, Meriç Köprüsü

1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi Başkanlığın Instagram hesabında (https://www.instagram.com/iletisim/ ) gün yüzü çıkmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada! İşte daha önce görmediğiniz Türkiye fotoğrafları...

Türkiye'nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor.

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada! İşte daha önce görmediğiniz Türkiye fotoğrafları...

Geçmişten günümüze Türkiye fotoğrafları • Kastamonu

Başkanlığın sayfasında geçmişten yapılan paylaşımların yanı sıra Başkan Erdoğan'ın güncel seyahatlerine ilişkin paylaşımlar da yer alıyor.

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada! İşte daha önce görmediğiniz Türkiye fotoğrafları...

Sarıçam ormanlarının içinden geçen Doğu Ekspresi • #Kars

İşte İletişim Başkanlığının yaptığı o paylaşımlar ve daha önce karşınıza pek çıkmayan eski İstanbul ve Türkiye fotoğrafları...

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada! İşte daha önce görmediğiniz Türkiye fotoğrafları...

Geçmişten bugüne Türkiye fotoğrafları • Ankara, 1940'lı yıllar

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kahreden detay! Erol Evgin'de...