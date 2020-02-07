İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada! İşte daha önce görmediğiniz Türkiye fotoğrafları...

1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi Başkanlığın Instagram hesabında gün yüzü çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor. Başkanlığın sayfasında geçmişten yapılan paylaşımların yanı sıra Başkan Erdoğan'ın güncel seyahatlerine ilişkin paylaşımlar da yer alıyor. İşte İletişim Başkanlığının yaptığı o paylaşımlar ve daha önce karşınıza pek çıkmayan eski İstanbul ve Türkiye fotoğrafları...

07.02.2020 20:06 - Son Güncelleme: 07.02.2020 20:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





