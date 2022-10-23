İstanbul Üniversitesi’nde okuyanlar onu muhakkak bilir! Hüseyin Avni Dede’nin adı Beyazıt’ta 58 yıldır altında durduğu çınara verildi

Ben de gittim oraya ama 3 ay durabildim. Sonra tekrar buraya geldim. 1968 senesiydi. 1964'te buraya gelip babamın kitaplarını pazarlıyordum. Okul yıllarından itibaren buraya gelince o durum beni buraya bağladı, çocukluğum burada geçti. 10 yaşından beri buradayım şu anda da 68 yaşındayım. 58 senedir bu çınarın altındayım" dedi.