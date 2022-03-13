Dünyada 12. vaka! İzmir’de yaşayan Sevinç Çelik hamileyken tekrar hamile kaldı: O bebekler şimdi büyüdü

"İNSANLAR ŞAŞIRIYOR"

"İnsanlara 'Süperfetasyon' dediğimizde anlamıyorlar" diyen Çelik, çevresinden gelen tepkileri şu sözlerle anlattı:

"İnsanların çoğu bu vakanın ne olduğunu bilmiyor. Oysa ki bu bilimsel bir durum. Ben dünyadaki 12. vakayım. Bazen açıklama yapmadan 'İkizler' diyorum. Bazen de beni anımsayıp 'Hamileyken hamile kalmıştınız değil mi?' diye soranlar oluyor. Çocuklar büyüdüğünde bu süreçleri onlara anlatacağım. Süperfetasyon olduklarını onlara söyleyeceğim. Kızım Lina da bazen Poyraz ve Ayaz'ın ikiz olduğunu söylüyor, bazen de Poyraz'ın daha önce doğduğunu söyleyip Poyraz için 'Ayaz'ın ağabeyi' diyor."

