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İstanbul Sultangazi'de mide bulandıran olay! Hamile kadına sokak ortasında taciz! Sokağın boş olmasını fırsat bilip...

İstanbul Sultangazi'de nöbetten çıkıp evine doğru yürüyen hamile bir kadın, sokağın boş olmasını fırsat bilen sapık tarafından taciz edildi. Mide bulandıran olayın ardından koşarak uzaklaşan sapık, daha sonra kadının çalıştığı hastane yakınlarında görüldü.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 10:34 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 10:34
İstanbul Sultangazi’de mide bulandıran olay! Hamile kadına sokak ortasında taciz! Sokağın boş olmasını fırsat bilip... 1

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen hamile kadın tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alınırken, sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi’de mide bulandıran olay! Hamile kadına sokak ortasında taciz! Sokağın boş olmasını fırsat bilip... 2

Olay, dün saat 09.50 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul Sultangazi’de mide bulandıran olay! Hamile kadına sokak ortasında taciz! Sokağın boş olmasını fırsat bilip... 3

Nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti. Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı.

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