Dünya askeri güç sıralaması bakın nasıl değişti! 100 ordu arasında Türkiye'nin yeri elmas gibi parladı! Ne İsrail ne Almanya...

ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, bölgedeki ülkelerin askeri kapasitelerini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Araştırmada, teknolojik donanımdan asker sayısına, mali yapıdan lojistik kapasitelere kadar 60'tan fazla faktör ele alındı. Türkiye, savunma sanayisindeki büyük atılımlar ve modernizasyon projeleri sayesinde bölgedeki en güçlü ordular arasında üst sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, Türkiye'nin askeri kapasitesinin ne denli güçlü ve gelişmiş olduğunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.