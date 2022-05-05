İstanbul Şişli'de çiğköfteci dehşeti! Dükkana torpil atanlar yerine başka 3 çocuğu bodruma kilitledi işkence yaptı
Şişli'de kaldırımda yürüyen 3 arkadaş, başka çocukların çiğköfteciye attığı torpil nedeniyle adeta dehşeti yaşadı. İşyerinden çıkan 3 şahıs ise torpil atan çocuklar yerine 3 arkadaşı yakalayarak içeride dakikalarca darp etti. Çocukları alıkoyan şahıslar, "Sizi burada 3 gün bekleteceğiz" diyerek elektriğini kestikleri bodrum katına kilitledi. Telefonla aradıkları babalarının gelmesiyle çocukların kurtulabildiği olayda polisin gözaltına aldığı 3 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren baba Metin O., "Oğlumun psikolojisi bozuldu, ekmek almaya gitmeye korkuyor. Şahısların tutuklanmalarını istiyoruz" dedi.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 13 yaşındaki Egemen O., Mustafa Taha K. ve Fırat E. ismindeki 3 arkadaş cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımdan devam eden çocuklar çiğköftecinin önüne geldikleri esnada kimliği belirsiz 2 çocuk, işyerinin içerisinde doğru torpil fırlatıp kaçmaya başladı.
İşyeri sahibi, iki oğlu ve çalışanlar torpili atan olduğunu zannettikleri 3 çocuğu yakalarından tuttuktan sonra tartaklayarak işyerine soktu. O andan itibaren iddiaya göre çocukları dakikalarca darbeden şahıslar ardından da zorla işyerinin bodrum katına indirdi.
Katın girişini de demir bir kapakla kapattıktan sonra çocuklar çıkamasın diye de kapağın üstüne içecek dolabı koydu. Ardından bodrum katının ışıklarını kapatan şahıslar, çocukları dakikalarca darp etti. Dehşet anları sürdüğü esnada şahısların bir anlık boşluğundan yararlanan çocuklardan Egemen O., cep telefonuyla el fenerini açtıktan sonra babası Metin O.'yı aradı.
YANLIŞ ÇOCUKLARI YAKALAYIP, DARP EDİP, BODRUMA KİLİTLEDİLER
Dakikalar içerisinde çiğköfteciye gelen çocukların babası işyerinde rehin tutulan çocuklarını kurtarıp polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, işyerine girerek 3 şahsı gözaltına aldı.
Rehin tuttukları çocuklar hastanede darp raporu almalarının ardından ve aileleriyle birlikte emniyete götürüldü. Çocukların ve ailelerinin şikayetçi olması üzerine darpçı Yusuf Eren İ. Erol İ. ve Yakup İ.'ye ifadelerinin alınmasının ardından "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli işlem yapıldı.