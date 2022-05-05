İstanbul Şişli’de çiğköfteci dehşeti! Dükkana torpil atanlar yerine başka 3 çocuğu bodruma kilitledi işkence yaptı

İşyeri sahibi, iki oğlu ve çalışanlar torpili atan olduğunu zannettikleri 3 çocuğu yakalarından tuttuktan sonra tartaklayarak işyerine soktu. O andan itibaren iddiaya göre çocukları dakikalarca darbeden şahıslar ardından da zorla işyerinin bodrum katına indirdi.