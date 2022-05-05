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19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında böyle öldürüldü! Geriye 'Belki Başka Hayatta' mesajı kaldı

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta' mesajı dikkat çekti.

DHA
05.05.2022 12:22 - Son Güncelleme: 05.05.2022 12:34
19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında böyle öldürüldü! Geriye ’Belki Başka Hayatta’ mesajı kaldı

"BELKİ BAŞKA HAYATTA"
Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti.

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19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında böyle öldürüldü! Geriye ’Belki Başka Hayatta’ mesajı kaldı

İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu.

19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında böyle öldürüldü! Geriye ’Belki Başka Hayatta’ mesajı kaldı

Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında böyle öldürüldü! Geriye ’Belki Başka Hayatta’ mesajı kaldı

VURULMA ANI KAMERADA
Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında böyle öldürüldü! Geriye ’Belki Başka Hayatta’ mesajı kaldı

Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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