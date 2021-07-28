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Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! A Haber olay yerinde: "Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda bina tahliye edilirken 53 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi. Bölgede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali bölgedeki son durum canlı yayında aktardı. İşte tüm detaylar...

28.07.2021 18:43 - Son Güncelleme: 28.07.2021 18:51
Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! A Haber olay yerinde: Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz

Manavgat'ta saat 12,00'de başlayan yangın 4 ayrı noktaya yayıldı. Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler, Sarılar mahalleleri boşaltıldı. 19 helikopter şu anda müdahale ediyor.

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Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! A Haber olay yerinde: Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz

Bölgede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, "Bölge çok rüzgarlı ve yangın hızlı şekilde büyüdü. Şu anda benim olduğum bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! A Haber olay yerinde: Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz

Orhan Sali, "Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz. Bu noktada yanmış araçlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! A Haber olay yerinde: Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz

Orhan Sali'nin A Haber canlı yayınında anlattıkları:

Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! A Haber olay yerinde: Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz

"Burada çok hızlı bir rüzgar var bunun etkisiyle alevler hızlı şekilde yayılmış. Bölgede yanan arabalar da var. Bölgede bir taraftan da söndürme çalışmaları devam ediyor.