Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! A Haber olay yerinde: "Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz"
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda bina tahliye edilirken 53 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi. Bölgede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali bölgedeki son durum canlı yayında aktardı. İşte tüm detaylar...
28.07.2021 18:43
- Son Güncelleme: 28.07.2021 18:51
Manavgat'ta saat 12,00'de başlayan yangın 4 ayrı noktaya yayıldı. Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler, Sarılar mahalleleri boşaltıldı. 19 helikopter şu anda müdahale ediyor.
Bölgede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, "Bölge çok rüzgarlı ve yangın hızlı şekilde büyüdü. Şu anda benim olduğum bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Orhan Sali, "Bölgede nefes almakta güçlük çekiyoruz. Bu noktada yanmış araçlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.