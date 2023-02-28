İSTANBUL SEMT SEMT DEPREM RİSK HARİTASI | O İLÇENİN %95’İ yıkılacak! Prof. Dr. Ersoy’dan SON İHTAR! Avcılar, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Güngören...

7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM

Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?