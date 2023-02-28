İSTANBUL SEMT SEMT DEPREM RİSK HARİTASI | O İLÇENİN %95'İ yıkılacak! Prof. Dr. Ersoy'dan SON İHTAR! Avcılar, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Güngören...
İstanbul deprem riski haritası yaşanan felaket sonrası en sık aratılanlar arasında yer aldı. İstanbul'da olduğu yerde çökme ihtimali olan 318 binanın 95'i Avcılar'da, 46'sı Küçükçekme'de bulunuyor. Acilen kentsel dönüşe girmesi gereken bu yapılar da toplam 10 binin üzerinde kişi yaşıyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından konuyla iglili açıklamalar geldi. İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri ve deprem risk haritası...
İstanbul riskli ilçeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzman isimler 85 milyonu haritalar üzerinde fay hatlarını göstererek uyarıyor. Son olarak gözlerin çevrildiği İstanbul'u yorumlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, risk haritasını değerlendirdi. Ersoy, İstanbul depremi öncesi riskli ilçeleri tek tek aktardı. İşte İstanbul ilçe ilçe deprem riski haritası....
Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.
250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ
Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor. 7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.
7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM
Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?