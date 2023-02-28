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Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a ağlatan karşılama: Tek umudumuz sizsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Başkan Erdoğan çadır kentlerde depremzedeleri ziayret etti. Depremzedelerin Başkan Erdoğan'a olan yoğun ilgisi ise duygu dolu anlara sahne oldu. İşte kare kare o anlar...

takvim.com.tr
28.02.2023 19:25 - Son Güncelleme: 28.02.2023 19:50
Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a duygusal karşılama

BAŞKAN ERDOĞAN ELBİSTAN'DA
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne geldi.

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Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a duygusal karşılama

Afetzedeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a duygusal karşılama

YOĞUN İLGİ İLE KARŞILANDI
Depremzedelerin Başkan Erdoğan'a olan yoğun ilgisi ise duygu dolu anlara sahne oldu.

Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a duygusal karşılama

VATANDAŞLARIN SIKINTILARINI DİNLEDİ
Konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a duygusal karşılama

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Elbistanlı vatandaşlarımın her birine geçmiş olsun diliyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. "

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