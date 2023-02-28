Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a ağlatan karşılama: Tek umudumuz sizsiniz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Başkan Erdoğan çadır kentlerde depremzedeleri ziayret etti. Depremzedelerin Başkan Erdoğan'a olan yoğun ilgisi ise duygu dolu anlara sahne oldu. İşte kare kare o anlar...
28.02.2023 19:25 - Son Güncelleme: 28.02.2023 19:50
BAŞKAN ERDOĞAN ELBİSTAN'DA
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne geldi.
Afetzedeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Elbistanlı vatandaşlarımın her birine geçmiş olsun diliyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. "