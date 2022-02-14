Vahşet evi! Baba parçalanmış oğlu ise çıplak ve donmuş halde bulundu
Sivas'ta kan donduran bir olay yaşandı. Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, 44 yaşındaki oğlu Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte kan donduran olayın detayları...
Sivas'ta duyanların kanını donduran bir olay yaşandı. 75 yaşındaki Musa Karapınar evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu.
Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
EVDE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu.