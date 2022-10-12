Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! Taksici konuştu: Darp raporu aldım

Beni darp eden bu şahıs kaçmaya çalışınca ben aracın plakası almak maksadıyla telefonun kamerasını açtım bunu farkeden taksi şoförü tekrar geri dönüp bana saldırmaya devam etti. Telefonumu alıp kırdı ve çalışmaz hale getirdi. Bunun sonucu bileğimde de ağrılar oluştu" ifadelerini kullandı.