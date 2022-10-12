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Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva'ya dehşeti yaşatmıştı! Taksici konuştu: Darp raporu aldım

İstanbul'da Azerbaycanlı şarkıcı 27 yaşındaki Nergiz Bagieva evine dönerken otomobiliyle karıştığı kazanın ardından; çarpıştığı taksinin sürücüsü tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Suçlamaların hedefindeki taksi şoförü Ahmet Kuruoğlu, kaza sonrası saldıranın Bagieva olduğunu ve darp raporu aldığını söyledi.

12.10.2022 11:53 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:53
Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! Taksici konuştu: Darp raporu aldım

10 yıldır İstanbul'da ikamet eden Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva geçtiğimiz günlerde sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı. Beyoğlu'nda iş yerinden çıkmış evine doğru giderken bir taksi onun aracını sağ tarafından geçmek istedi.

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Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! Taksici konuştu: Darp raporu aldım

Ama aracına çarptı, taksici bir şey olmamış gibi yoluna devam edince genç kadın korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu ardından genç şarkıcıyı darp etti. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikayetçi oldu.

Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! Taksici konuştu: Darp raporu aldım

Yaşadıklarını anlatan Bagieva; "Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra saat:05.00 sıralarında evime doğru giderken sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca aracıma çarpan bu ticari araç durdu ve içerisinden şoförü indi.

Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! Taksici konuştu: Darp raporu aldım

Ben araçtan inerek kendisine ne yapıyorsun dediğimde bu şahıs beni saçımdan tuturak yüzümü yumruklamaya başladı. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ardından kafamı yolda bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Darp edilmenin etkisiyle dudağım patladı burnumda ve çenemde ağrılar bulunmakta.

Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! Taksici konuştu: Darp raporu aldım

Beni darp eden bu şahıs kaçmaya çalışınca ben aracın plakası almak maksadıyla telefonun kamerasını açtım bunu farkeden taksi şoförü tekrar geri dönüp bana saldırmaya devam etti. Telefonumu alıp kırdı ve çalışmaz hale getirdi. Bunun sonucu bileğimde de ağrılar oluştu" ifadelerini kullandı.

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