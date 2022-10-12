Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva'ya dehşeti yaşatmıştı! Taksici konuştu: Darp raporu aldım
İstanbul'da Azerbaycanlı şarkıcı 27 yaşındaki Nergiz Bagieva evine dönerken otomobiliyle karıştığı kazanın ardından; çarpıştığı taksinin sürücüsü tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Suçlamaların hedefindeki taksi şoförü Ahmet Kuruoğlu, kaza sonrası saldıranın Bagieva olduğunu ve darp raporu aldığını söyledi.
12.10.2022 11:53 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:53
10 yıldır İstanbul'da ikamet eden Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva geçtiğimiz günlerde sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı. Beyoğlu'nda iş yerinden çıkmış evine doğru giderken bir taksi onun aracını sağ tarafından geçmek istedi.
Ama aracına çarptı, taksici bir şey olmamış gibi yoluna devam edince genç kadın korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu ardından genç şarkıcıyı darp etti. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikayetçi oldu.