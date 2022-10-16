İstanbul Maltepe’de kan donduran vahşet! Kamil Hakan Karabulut, annesinin bakıcısı Nursel Bircan’ı çocuğunun gözü önünde çekiçle öldürdü

Olay saat 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Nursel Bircan(39), Kamil Hakan Karabulut (56)'un, 84 yaşındaki Demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu.