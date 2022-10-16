WhatsApp mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisine mesaj attı babasından gelen yanıtla eli ayağına dolaştı sosyal medya yıkıldı
WhatsApp mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisine mesaj attı babasından gelen yanıtla eli ayağına dolaştı, sosyal medya yıkıldı. Dünya genelinde milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta bazen yapılan konuşmalar sosyal medyaya yansıyor. Whatsapp mesajlarında ortaya çıkan diyaloglar gülme krizine sokabiliyor. Bir gencin WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi ve olanlar oldu. İşte sizler için derlediğimiz komik whatsapp mesajları...
16.10.2022 17:36 - Son Güncelleme: 16.10.2022 17:36
İŞTE KOMİK WHATSAPP MESAJLARI...
Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor.