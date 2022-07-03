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İstanbul Kartal'da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan 8 katlı Onur Apartmanı'nın çatısında çökme meydana geldi. Ekipler 15 daireli binayı geçici olarak boşalttı. Öte yandan apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için daha önce müteahhit firmalarından teklif aldığı öğrenildi.

03.07.2022 17:34 - Son Güncelleme: 03.07.2022 17:35
İstanbul Kartal’da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde çatısında çökme meydana gelen 8 katlı apartman tedbiren boşaltıldı.

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İstanbul Kartal’da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

Alınan bilgiye göre Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta bulunan 8 katlı Onur Apartmanı'nın çatısında çökme meydana geldi.

İstanbul Kartal’da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

Gürültüyü duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri çatıdan yere düşen parçaları fark ederek durumu polise bildirdi.

İstanbul Kartal’da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

GEÇİCİ OLARAK BOŞALTILDI
Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri 15 daireli binayı geçici olarak boşalttı.

İstanbul Kartal’da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

Uzman ekiplerin yapacakları teknik incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

İstanbul Kartal’da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

DAHA ÖNCEDEN YIKILMASI İÇİN MÜTEAHHİTLERDEN TEKLİF ALMIŞ
Öte yandan apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için daha önce müteahhit firmalarından teklif alındığı, fakat bazı sakinlerin onay vermemesi nedeniyle henüz binada dönüşümün gerçekleşemediği öğrenildi.

İstanbul Kartal’da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

"SENİN EVİ ÇEKİYORLAR, SEN KUŞADASI'NDA OTUR"
Kartal'da 30 yıllık binanın çatısı çökerek balkona düşen daire sahibini arayan komşusu, "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" diyerek durumu aktardı.

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