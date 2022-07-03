İstanbul Kartal'da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan 8 katlı Onur Apartmanı'nın çatısında çökme meydana geldi. Ekipler 15 daireli binayı geçici olarak boşalttı. Öte yandan apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için daha önce müteahhit firmalarından teklif aldığı öğrenildi.
03.07.2022 17:34 - Son Güncelleme: 03.07.2022 17:35
Alınan bilgiye göre Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta bulunan 8 katlı Onur Apartmanı'nın çatısında çökme meydana geldi.
"SENİN EVİ ÇEKİYORLAR, SEN KUŞADASI'NDA OTUR"
Kartal'da 30 yıllık binanın çatısı çökerek balkona düşen daire sahibini arayan komşusu, "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" diyerek durumu aktardı.