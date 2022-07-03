İstanbul Kartal’da çatısında çökme oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

DAHA ÖNCEDEN YIKILMASI İÇİN MÜTEAHHİTLERDEN TEKLİF ALMIŞ

Öte yandan apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için daha önce müteahhit firmalarından teklif alındığı, fakat bazı sakinlerin onay vermemesi nedeniyle henüz binada dönüşümün gerçekleşemediği öğrenildi.

