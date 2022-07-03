Çorum’da şizofreni hastası oğlunu surlardan atmıştı! Cani anneden mahkemede kan donduran sözler: Eşim kaleden at dedi zorla hap içirdi

'KALEYE OĞLUMLA DERTLEŞMEYE ÇIKMIŞTIK'

Olay sonrasını anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Meşhure Arık, "Çok pişmanım. Sonra eşim beni aradı 'Ne yaptın' diye sordu. Ben de 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedim. Eve geldim, ben oğlum eve gelecek diye bekliyordum. Evdeki kızıma sarılıp ağladım, sonra eşim eve geldi ve bana 'ne yaptın' diye sordu. Ben de 'neden soruyorsun istediğin oldu' dedim. Sonra polisler geldi karakola götürdüler. Hatta eşim bana 'ismimi sakın kimseye söyleme bitersin' diyerek tehdit etti. Çocuğumu çok seviyordum onu hep öper koklardım. O gün kaleye oğlumla dertleşmeye çıkmıştık, orada neler oldu ne yaşandı hiç hatırlamıyorum" diye konuştu.

'EŞİM BAŞTAN SONA YALAN SÖYLÜYOR'

Tutuksuz yargılanan Cebrail Arık ise "Eşim yalan söylüyor, beni hep suçluyor ve suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimin dediği gibi sabah tartışma falan da olmadı ve hap falan da vermedim. Eve geldiğimde çocuğum yoktu, sonra ben emniyeti aradım ve oğlumun evde olmadığını söyledim. Zaman zaman da evden kaçıyordu. Oğlumun kaleden düştüğünü ben emniyette öğrendim. Yine söylüyorum ben eşimin söylediklerinin hiçbirisini kabul etmiyorum" dedi.

