Mahkemeden emsal karar! Sıfır aracının boyası döküldü 10 yıl sonra yenisini alacak

Otomobili satan bayi de, davacıya kusursuz ve ayıpsız şekilde malı teslim ettiklerini, 3 yıllık garanti süresince davacının kendilerine boya ile ilgili ayıp ihbarında bulunmadığını, sorununun üretimden değil, dış kaynaklı olduğu kanaatinde olduklarını savundu. Yerel mahkeme, araçta açık ya da gizli ayıp bulunmadığını, sorunun basit bir boya işlemi ile giderilebileceğini, ayıplı malda sorumluluğun ayıp daha sonra ortaya çıksa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabi olduğunu belirterek davayı reddetti.