İstanbul Kağıthane’de şoke eden olay! Polisler Feridun Kesgin ve İlker Yılmaz’ı çırılçıplak ve sarılı halde buldu

Kağıthane'de birlikte yaşayan iki arkadaş kaldıkları evin yatak odasında çırılçıplak halde ölü bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 5 gün önce öldüğü düşünülen iki gencin odasında şırınga ve uyuşturucu içmek için kullanılan tüp buldu.