İstanbul Kağıthane'de şoke eden olay! Polisler Feridun Kesgin ve İlker Yılmaz'ı çırılçıplak ve sarılı halde buldu
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kendilerinden bir süredir haber alınamayan 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz kaldıkları evde ölü olarak bulundu. Eve giren polis ekipleri Kesgin ve Yılmaz'ı yatakta çırılçıplak ve birbirlerine sarılı halde buldular. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bakkaldan alışveriş yaptıkları görüldü. İşte detaylar...
29.06.2022 23:23 - Son Güncelleme: 29.06.2022 23:26
Kağıthane'de birlikte yaşayan iki arkadaş kaldıkları evin yatak odasında çırılçıplak halde ölü bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 5 gün önce öldüğü düşünülen iki gencin odasında şırınga ve uyuşturucu içmek için kullanılan tüp buldu.
Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptı.