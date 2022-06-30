Adana'da kan donduran olay! Kadın cinayetini önlemek isterken eşinin gözü önünde katledildi
Son dakika haberleri... Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Tolga Kılıç, aynı fabrikada çalıştığı Cansu Y.'yi eşinin saldırısından korumak isterken bıçaklanarak öldürüldü.
30.06.2022 08:47 - Son Güncelleme: 30.06.2022 08:47
Adana'da Tolga Kılıç (33), aynı fabrikada çalıştığı Cansu Y.'yi ayrılma aşamasındaki eşi Durmuş Y.'nin saldırısından korumak istediği sırada eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesinde yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi.
Durmuş Y., iddiaya göre ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Y.'yi öldürmek için çalıştığı fabrikayı bastı.
Durmuş Y., elindeki bıçakla fabrika içinde bağırıp, eşini aradığı sırada Cansu Y.'nin mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya, şüpheliyi engellemek istedi.