AFAD’dan Kastamonu ve Düzce’de meydana gelen sele dair son detaylar aktarılarak 7 bölge için yeni uyarı

Düzce ve Kastamonu'da kayıp 1'er kişi için arama çalışmalarının sürüdürüldüğü belirtilen açıklamada ayrıca Meteoroloji Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yarın Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Düzce illeri için sarı uyarı yapıldığı aktarıldı.