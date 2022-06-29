AFAD'dan Kastamonu ve Düzce'de meydana gelen sele dair son detaylar aktarılarak 7 bölge için yeni uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde Kastamonu ve Düzce'de meydana gelen şiddetli yağışın ardından oluşan sele dair son detaylar paylaşıldı. Sel ve su baskınları nedeniyle toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldığı kaydedildi. AFAD ayrıca yarın Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Düzce illeri için sarı uyarı yapıldığı aktarıldı.
29.06.2022 19:43 - Son Güncelleme: 29.06.2022 19:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada 13 il genelinde meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldığı kaydedildi.
Yapılan açıklamada, bölgeye ülke genelinde ekiplerin yönlendirildiği belirtilerek, "24 saat içerisinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine metrekareye 159.5 kilo, Bartın Erit beldesine metrekareye 117.5 kilo, Düzce Yığılca'ya metrekareye 104.8 kilo, Sinop Ayancık'a metrekareye 94.2 kilo, Zonguldak Devrek'e metrekareye 84.2 kilo ve Samsun Yakakent'e metrekareye 89.6 kilo yağış düşmüştür" ifadeleri kaydedildi.