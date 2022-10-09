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Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Gemi kaptanını kızının gözü önünde vurdular

İstanbul Beyoğlu'nda kızını okula götüren gemi kaptanı Süleyman C.'ye silahlı saldırı düzenlendi. İki bacağından yaralanan Süleyman C. hastaneye kaldırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

09.10.2022 14:53 - Son Güncelleme: 09.10.2022 14:53
Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Gemi kaptanını kızının gözü önünde vurdular

İstanbul Beyoğlu'nda kızını okula götüren gemi kaptanı Süleyman C.'ye silahlı saldırı düzenlendi.

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Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Gemi kaptanını kızının gözü önünde vurdular

Olay, Kulaksız Mahallesinde 18 Eylül Salı günü saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gemi kaptanı Süleyman C. sabah kızını okula götürürken arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Gemi kaptanını kızının gözü önünde vurdular

KIZININ YANINDA VURDULAR

Dört el ateş eden saldırgan, koşarak olay yerinden kaçtı. İki bacağından da yaralanan Süleyman C. ile kızı panikle ara sokağa koştu. Yaralı baba olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Gemi kaptanını kızının gözü önünde vurdular

Saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kızını okula götüren Süleyman C.'ye arkadan yanaşan kişi art arda ateş ediyor.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Gemi kaptanını kızının gözü önünde vurdular

Neye uğradığını anlayamayan baba ve kızı ara sokağa doğru koşuyor. Silah sesleri ile o anda yoldan geçmekte olan kadın da koşarak uzaklaşıyor.

Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Gemi kaptanını kızının gözü önünde vurdular
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