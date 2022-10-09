Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Gemi kaptanını kızının gözü önünde vurdular
İstanbul Beyoğlu'nda kızını okula götüren gemi kaptanı Süleyman C.'ye silahlı saldırı düzenlendi. İki bacağından yaralanan Süleyman C. hastaneye kaldırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
09.10.2022 14:53 - Son Güncelleme: 09.10.2022 14:53
Olay, Kulaksız Mahallesinde 18 Eylül Salı günü saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gemi kaptanı Süleyman C. sabah kızını okula götürürken arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.