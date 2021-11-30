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Her şey canlı yayında oldu! Canlı yayın yapan kadın muhabirin arkasından gelip...

İtalya'da geçtiğimiz hafta skandal bir taciz olayı meydana geldi. Maç sonu canlı yayın yapan muhabir Greta Beccaglia bir taraftarın tacizine uğradı. Beccaglia'nın arkasından gelen taraftar muhabiri elle taciz etti. Olayın ardından tacizci ise yakalandı. İşte o anlar...

30.11.2021 03:56 - Son Güncelleme: 30.11.2021 03:59
Her şey canlı yayında oldu! Canlı yayın yapan kadın muhabirin arkasından gelip...

İtalya'da geçtiğimiz hafta skandal bir taciz olayı meydana geldi. Maç sonu canlı yayın yapan muhabir Greta Beccaglia bir taraftarın tacizine uğradı.

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Her şey canlı yayında oldu! Canlı yayın yapan kadın muhabirin arkasından gelip...

İtalya'da kadın muhabire taciz ülkeyi ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz cumartesi günü Empoli kentinde Empoli-Fiorentina maçının oynandığı Carlo Castellani Stadyumu'ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia, maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı.

Her şey canlı yayında oldu! Canlı yayın yapan kadın muhabirin arkasından gelip...

Beccaglia, canlı yayın sırasında bir taraftarın fiziksel olarak tacizinin ardından başka bir taraftarın ise mikrofonu alması ile sözlü tacizine uğradı.

Her şey canlı yayında oldu! Canlı yayın yapan kadın muhabirin arkasından gelip...

Taraftar daha sonra kameraya el hareketi yaparak olay yerinden ayrıldı. Beccaglia, olayın ardından bugün tacizci hakkında şikayetçi oldu. Floransa polisi, 45 yaşındaki tacizci Empoli taraftarını görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı.

Her şey canlı yayında oldu! Canlı yayın yapan kadın muhabirin arkasından gelip...

Ancona şehrinde ikamet ettiği belirlenen ancak adı açıklanmayan taraftar cinsel tacizle suçlanıyor.

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