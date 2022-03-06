Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Ayrılmayı kabul etmedi 3 saat boyunca darp ederek tanınmaz hale getirdi!

Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



