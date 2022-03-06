Eski sevgilisine dehşeti yaşattı: Ayrılmayı kabul etmedi 3 saat boyunca darp ederek tanınmaz hale getirdi!
İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çiğli ilçesinde yaşayan Gamze Tümtürk, ayrılmayı kabul etmeyen erkek arkadaşı E.Y. (35) tarafından 3 saat boyunca darbedildi. Burnu kırılan, gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, "Beni dövdükten sonra bana, 'Uykusuzum, 2 saat uyuyalım ben gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için tamam dedim. Bir anda beni kaldırıp birlikte olmak istediğini söyledi, ben kabul etmeyince daha fazla dövmeye başladı. Ölmekten korkuyorum" ifadelerini kullandı. İşte dehşetin detayları...
İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çiğli ilçesinde yaşayan Gamze Tümtürk, ayrılmayı kabul etmeyen erkek arkadaşı E.Y. (35) tarafından 3 saat boyunca darbedildi.
İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 gün önce ayrıldı.
Açık unutulan kapıdan giren E.Y., yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyip, ona sarılmak istedi. İddiaya göre Tümtürk bunu istemeyince, E.Y. bir anda genç kıza saldırdı.
Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.