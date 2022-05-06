İstanbul Esenler’de katledilen Asiye Atalay hakkında flaş gelişme! Katil Ümit K.’nın ifadesi ortaya çıktı

"ELİNDEKİ SİLAHI ASİYE'NİN ÇANTASINA KOYDU"

Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu. E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu.