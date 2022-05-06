İstanbul Esenler’de katledilen Asiye Atalay hakkında flaş gelişme! Katil Ümit K.’nın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında Ümit K. Tarafından silahla öldürüldü. Olay yerinden kaçan cani Ümit K. Arnavutköy'deki arkadaşının evinde yakalanırken ifadesi ortaya çıktı. Ümit K., "Beni aldattığını düşünüyordum, olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi. Olay gerçekleşti, oradan kaçtım" dediği ifade edildi.
Olay, dün Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, saplantılı bir kişi bir süredir rahatsız ettiği Asiye Atalay'ın (19) önünü kesti. Şahıs, yaşanan tartışma sonrası kaçmaya çalışan genç kızı silahla başından vurdu.
Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın 'Belki başka hayatta' paylaşımı ise dikkat çekti.
ÖLDÜREN SİLAHI ÇANTASINDA TAŞIDI
Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit K.'nın öldürdüğü belirlendi.
"ELİNDEKİ SİLAHI ASİYE'NİN ÇANTASINA KOYDU"
Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu. E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu.