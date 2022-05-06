Antalya’da küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi! Tam 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikildi

Yapılan çalışmalar neticesinde alana 681 bin 500 adet Kızılçam, 530 bin Kara Selvi, 50 bin Mavi Selvi, 18 bin badem, 30 bin Çınar olmak üzere çeşitli türlerden oluşan 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

