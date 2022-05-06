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Antalya'da küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi! Tam 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikildi

Antalya'da bundan tam 14 yıl önce orman yangınında küle dönen alanlar yeniden yeşile büründü. Yapılan çalışmalar neticesinde alana 681 bin 500 adet Kızılçam, 530 bin Kara Selvi, 50 bin Mavi Selvi, 18 bin badem, 30 bin Çınar olmak üzere çeşitli türlerden oluşan 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Adeta küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi.

06.05.2022 08:59 - Son Güncelleme: 06.05.2022 09:00
Antalya’da küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi! Tam 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikildi

Antalya'da 14 yıl önce çıkan orman yangınında küle dönen ormanlık alanlar, yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile adeta yeniden yeşile büründü. Drone ile çekilen görüntülerde yangından eser kalmadığı görüldü.

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Antalya’da küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi! Tam 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikildi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl beldesi Karabük köyü civarında 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan orman yangını, olumsuz hava ve arazi şartları nedeniyle kısa sürede büyüyerek Akbaş, Taşağıl, ve Sağırin işletme şefliklerine sıçrayarak geniş bir alana yayılmıştı.

Antalya’da küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi! Tam 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikildi

Yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve civar bölge müdürlüklerinden gelen hava araçları, arozöz, teknik eleman ve orman işçilerinin gece gündü aralıksız çalışmaları ile 5 gün devam ederek 5 Ağustos 2008 günü kontrol altına alınabilmişti. Yangında 10 bin 299 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya’da küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi! Tam 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikildi

1 MİLYON 747 BİN 600 ADET FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yangının ardından hemen harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri küle dönen alanları yeniden yeşillendirmek için adeta seferberlik ilan etti.

Antalya’da küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi! Tam 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikildi

Yapılan çalışmalar neticesinde alana 681 bin 500 adet Kızılçam, 530 bin Kara Selvi, 50 bin Mavi Selvi, 18 bin badem, 30 bin Çınar olmak üzere çeşitli türlerden oluşan 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

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