Antalya'da küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi! Tam 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikildi
Antalya'da bundan tam 14 yıl önce orman yangınında küle dönen alanlar yeniden yeşile büründü. Yapılan çalışmalar neticesinde alana 681 bin 500 adet Kızılçam, 530 bin Kara Selvi, 50 bin Mavi Selvi, 18 bin badem, 30 bin Çınar olmak üzere çeşitli türlerden oluşan 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Adeta küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi.
06.05.2022 08:59 - Son Güncelleme: 06.05.2022 09:00
Antalya'da 14 yıl önce çıkan orman yangınında küle dönen ormanlık alanlar, yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile adeta yeniden yeşile büründü. Drone ile çekilen görüntülerde yangından eser kalmadığı görüldü.