Çalışanlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz tazminatsız kovulabilirsiniz! İstirahat raporu almışken sosyal medyada...

Günümüzde farklı iş kollarında çalışan milyonlarca çalışan bulunuyor. Ancak çalışanın da, işverenin de dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Çalışma hayatında sosyal medya kullanımının çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Yargıtay'ın kısa süre önce aldığı bir kararda aynı doktordan istirahat raporu alan iki çalışan sosyal medya hesabında "Karadeniz turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız" notuyla paylaşım yaptı. Altına da "... birlikte Bolu Abant yolunda" yazısını ekledi. Bu paylaşım ise derhal fesih nedeni sayıldı.

19.04.2021 10:38 - Son Güncelleme: 19.04.2021 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





