RAMAZAN İMSAKİYE
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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor! Yerini bilen dağa çıkıyor...

Antalya Kaş'ta vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını toplayarak gelir elde ediyor. Kuzugöbeği mantarının kilosunun yaklaşık 1500-2000 TL'ye satıldığı öğrenilirken, mantarı toplamak için çok sayıda kişi dağın yolunu tutuyor.

19.04.2021 15:33 - Son Güncelleme: 19.04.2021 15:33
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor! Yerini bilen dağa çıkıyor...

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor.

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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor! Yerini bilen dağa çıkıyor...

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor! Yerini bilen dağa çıkıyor...

Hacıoğlan Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor! Yerini bilen dağa çıkıyor...

Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer, "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor. Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında." diye konuştu.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor! Yerini bilen dağa çıkıyor...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki harita mühendisi Merve Ulusoy, yıllık 30 ton mantar üretimi gerçekleştirince mesleğini bırakıp üretici olmuştu. KTÜ'yü bitirerek özel bir firmada harita mühendisi olarak çalışan Merve Ulusoy, aldığı belge sayesinde sera kurup Trabzon ve çevre illere istiridye mantarı satmaya başladı. Ulusoy, "Ofis ortamında olmaktansa toprakla ve doğayla iç içe olmayı tercih ettim" dedi.