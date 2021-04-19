Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor! Yerini bilen dağa çıkıyor...
Antalya Kaş'ta vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını toplayarak gelir elde ediyor. Kuzugöbeği mantarının kilosunun yaklaşık 1500-2000 TL'ye satıldığı öğrenilirken, mantarı toplamak için çok sayıda kişi dağın yolunu tutuyor.
Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer, "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor. Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi. Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında." diye konuştu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki harita mühendisi Merve Ulusoy, yıllık 30 ton mantar üretimi gerçekleştirince mesleğini bırakıp üretici olmuştu. KTÜ'yü bitirerek özel bir firmada harita mühendisi olarak çalışan Merve Ulusoy, aldığı belge sayesinde sera kurup Trabzon ve çevre illere istiridye mantarı satmaya başladı. Ulusoy, "Ofis ortamında olmaktansa toprakla ve doğayla iç içe olmayı tercih ettim" dedi.