İstanbul Boğazında 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması nefes kesti

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.