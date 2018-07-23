İstanbul Boğazında 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması nefes kesti

İstanbul Boğazı'nda 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması nefes kesti
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi.
22 Temmuz 2018 Pazar, 12:35:40 Güncelleme: 12:40:24
İstanbul Boğazı'nda 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması nefes kesti
Samsung Boğaziçi K��talararası Yüzme Yarışı, 55 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla bu sabah düzenlendi. Sporcuların Kanlıca sahilinden hep birlikte denize atlamasıyla oluşan muhteşem manzara ise havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı'nda 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması nefes kesti
Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.
İstanbul Boğazı'nda 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması nefes kesti
İBB'nin desteği Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarış için bu sabah saat 10:00'da verilen Kanlıca'dan start verildi.
İstanbul Boğazı'nda 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması nefes kesti
Sporcuların ayan anda denize atladığı start anları ise havadan görüntülendi. Yüzücülerin denize atlamaları ve boğazın eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.
İstanbul Boğazı'nda 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması nefes kesti