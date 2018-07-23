Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Kaya, daha önce yaptığı açıklamada Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Aydın'ın Uruguay'da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye'ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de '10 numara' işleyen bir sistem gördüğünü söylemişti.