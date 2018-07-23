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Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Yüz binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank'ya yeni bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı olduğu iddia edilen ve bu ülkede tutuklu bulunan Osman Naim Kaya serbest bırakıldı.

22 Temmuz 2018 Pazar, 14:32:12
Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
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Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı olmakla suçlanan ve Uruguay'da tutuklu bulunan Osman Naim Kaya'nın serbest kaldığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
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Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Hürriyet'e konuşan Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını aktardı.

Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
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Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Kaya'nın Uruguay'da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi.

Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
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Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini iddia etti. Kaya, yüksek profilli suçluların kaldığı cezaevine Türkiye'nin talebi nedeniyle gönderilmişti.

Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
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Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor.

Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
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Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Kaya, daha önce yaptığı açıklamada Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Aydın'ın Uruguay'da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye'ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de '10 numara' işleyen bir sistem gördüğünü söylemişti.

Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
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Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Daha önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, 'Bir eşeklik ettim" ifadesi kullanan Osman Naim Kaya, kendisinin de Türkiye'deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın'a aldanan biri olduğunu iddia etmişti.

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