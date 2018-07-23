Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Yüz binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank'ya yeni bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı olduğu iddia edilen ve bu ülkede tutuklu bulunan Osman Naim Kaya serbest bırakıldı.
22 Temmuz 2018 Pazar, 14:32:12
Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Kaya, daha önce yaptığı açıklamada Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Aydın'ın Uruguay'da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye'ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de '10 numara' işleyen bir sistem gördüğünü söylemişti.
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