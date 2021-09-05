Duyan şaşıp kalıyor! Bu mesleği yapmayana kız yok!

"BU KÖY 320 İTFAİYECİ ÇIKARMIŞ"

Binkılıç İtfaiye Çalışanları, Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve itfaiyeci Güray Güngör (40), "1960 yılında Bınkılıç Köyü'nün itfaiye ile ilişkisi başlıyor. Günümüzde ise hala kuşak kuşak bu meslek devam ediyor. Şu an bu köyde halihazırda çalışan 103 itfaiye arkadaşımız var. Emekli olan itfaiye çalışanı ise 80 civarı. Vefat edenlerle birlikte bu köy 320 itfaiyeci çıkarmış. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3 müdür yardımcımız bu köylü. Bu köyde bu kadar çok itfaiye erinin olmasını nedeni burası bir orman köyü. Ormanda çalışmak çok ciddi bir bedeni yük istiyor. Yine aynı şekilde itfaiyede bedeni yük isteyen bir meslek. Hal böyle olunca bu köyde olan kişiler itfaiyeciliği tercih etmiş, başka bir mesleği tercih etmemiş" dedi.