RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı yakalandı

Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandırdıkları belirlenen Afrikalı 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tasarladıkları sahte para basma makinesi ve sahte altınlar kameralara yansıdı.

23.04.2021 12:57 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:57
İstanbul Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı yakalandı

Olay, 17 Nisan tarihinde Beşiktaş'ta bulunan otelde gerçekleşti. İddiaya göre, Burhan Ö. (47), Aksaray'da tanıştığı kişilerle 130 bin dolar karşılığında 4 kilogram altın almak için anlaştı. Burhan Ö. ve eşi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lüks otelde şüphelilerle buluştu.

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İstanbul Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı yakalandı

Şüpheliler, Burhan Ö. ve eşine 4 kilogram sahte altın teslim etti. Parayı alan şüpheliler, kasanın otel odasında bulunduğunu, altınların sorunlu çıkması halinde altınları geri getirerek kasadan parasını alabileceğini söyledi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı yakalandı

ÇİFTE DOLANDIRICILIK
Bir gün sonra kuyumcuya altınları bozdurmaya giden ikili, altınların sahte olması üzerine şüphelileri arayarak paralarının iadesini istedi. Kasaya sahte 130 bin dolar bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye sahte dolarları vererek çeşitli bahaneler ile otelden ayrıldı. Verdikleri paranın da sahte olduğunu anlayan Burhan Ö., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şüphelilerin kimliği ve adresi tespit edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı yakalandı

Ekipler, Afrikalı 9 şüpheliyi Kağıthane Harmantepe Mahallesi Dalyan Sokakta bulunan bir dairede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolününün ardından adliyeye sevk edildi.