İstanbul Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı yakalandı
Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandırdıkları belirlenen Afrikalı 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tasarladıkları sahte para basma makinesi ve sahte altınlar kameralara yansıdı.
Olay, 17 Nisan tarihinde Beşiktaş'ta bulunan otelde gerçekleşti. İddiaya göre, Burhan Ö. (47), Aksaray'da tanıştığı kişilerle 130 bin dolar karşılığında 4 kilogram altın almak için anlaştı. Burhan Ö. ve eşi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lüks otelde şüphelilerle buluştu.
ÇİFTE DOLANDIRICILIK
Bir gün sonra kuyumcuya altınları bozdurmaya giden ikili, altınların sahte olması üzerine şüphelileri arayarak paralarının iadesini istedi. Kasaya sahte 130 bin dolar bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye sahte dolarları vererek çeşitli bahaneler ile otelden ayrıldı. Verdikleri paranın da sahte olduğunu anlayan Burhan Ö., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.