İstanbul Beşiktaş'ta bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı yakalandı

ÇİFTE DOLANDIRICILIK

Bir gün sonra kuyumcuya altınları bozdurmaya giden ikili, altınların sahte olması üzerine şüphelileri arayarak paralarının iadesini istedi. Kasaya sahte 130 bin dolar bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye sahte dolarları vererek çeşitli bahaneler ile otelden ayrıldı. Verdikleri paranın da sahte olduğunu anlayan Burhan Ö., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.