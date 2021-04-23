RAMAZAN İMSAKİYE
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Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat!

ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğu ürünlerindeki fırsatlar yarın sabah başlayacak. ŞOK'ta bu hafta sonu HUGEL Akü 12 V 60 Ah, Akü 12 V 72 Ah, Oto Minder 3 Parça, Aprilla Araç İçi Süpürge, Ön Cam Metalize Güneşlik, Araç Yol Kayıt & Park Kamerası, Good Year Eagle Sport 205/55R16 Oto Lastik, HYTECH Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık, Araç İçi Sensörlü Telefon Tutucu ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğu ürünleri

23.04.2021 17:54 - Son Güncelleme: 23.04.2021 17:54
Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat!

Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğu ürünleri yarın marketlere uğrayacak olanlar tarafından araştırılıyor. Araca özel kampanyaların dikkat çektiği kataloğda Oto Minder 3 Parça, Aprilla Araç İçi Süpürge, Ön Cam Metalize Güneşlik, Araç Yol Kayıt & Park Kamerası, Good Year Eagle Sport 205/55R16 Oto Lastik ürünleri var.

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Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat!

Akü 12 V 60 Ah
• Tam kapalı
• Bakımsız
• İnci Akü bayilerinde eski akü karşılığı ücretsiz montaj yapılır

Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat!

Akü Takviye Kablosu
• 600 Amp
• 2,2 mt

Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat!

Koltuk Arkası Organizer
• 5 bölmeli

Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat!

Araç İçi Süpürge
• DC12V, 60W • Araç çakmak girişli
• Güç kablosu uzunluğu 3m
• 0,4l lt şeffaf toz haznesi