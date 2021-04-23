Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat!
ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğu ürünlerindeki fırsatlar yarın sabah başlayacak. ŞOK'ta bu hafta sonu HUGEL Akü 12 V 60 Ah, Akü 12 V 72 Ah, Oto Minder 3 Parça, Aprilla Araç İçi Süpürge, Ön Cam Metalize Güneşlik, Araç Yol Kayıt & Park Kamerası, Good Year Eagle Sport 205/55R16 Oto Lastik, HYTECH Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık, Araç İçi Sensörlü Telefon Tutucu ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğu ürünleri
Araca özel aksesuarda dev kampanya başlayacak! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğuyla 25 TL üzeri alışverişlerde fırsat! ŞOK 24 Nisan aktüel kataloğu ürünleri yarın marketlere uğrayacak olanlar tarafından araştırılıyor. Araca özel kampanyaların dikkat çektiği kataloğda Oto Minder 3 Parça, Aprilla Araç İçi Süpürge, Ön Cam Metalize Güneşlik, Araç Yol Kayıt & Park Kamerası, Good Year Eagle Sport 205/55R16 Oto Lastik ürünleri var.