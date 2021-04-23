Hobi olarak başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor! Tam 40 ton üretiyor! Artık mesleği oldu

Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde 23 sene vazife yapan emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Tolga Kapar, son olarak çalıştığı Edirne'de hobi olarak istiridye mantarı işine başladı. Yaptığı işten zevk alan Kapar, 2 sene evvel emekli olarak memleketi Aydın'a döndü. Kapar, Zeybek Mahallesi'nde 500 metrekare arsa kiralayarak üzerine 100'er metrekarelik 3 istiridye mantarı imal kuruluşu ve yanında da mantarları gözetebileceği soğuk hava ambarı yaptı. Kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayarak yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapan Kapar, 3 tesis kurdu. Tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları önce Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.

23.04.2021 10:25 - Son Güncelleme: 23.04.2021 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





