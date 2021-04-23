Hobi olarak başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor! Tam 40 ton üretiyor! Artık mesleği oldu
Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde 23 sene vazife yapan emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Tolga Kapar, son olarak çalıştığı Edirne'de hobi olarak istiridye mantarı işine başladı. Yaptığı işten zevk alan Kapar, 2 sene evvel emekli olarak memleketi Aydın'a döndü. Kapar, Zeybek Mahallesi'nde 500 metrekare arsa kiralayarak üzerine 100'er metrekarelik 3 istiridye mantarı imal kuruluşu ve yanında da mantarları gözetebileceği soğuk hava ambarı yaptı. Kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayarak yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapan Kapar, 3 tesis kurdu. Tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları önce Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.
Aydın Efeler'de emekli astsubay Tolga Kapar, hobi olarak yetiştirmeye başladığı istiridye mantarında kurduğu tesis ile yılda 40 ton mantar üretmeye başladı. İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus),kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı v.b. bir çok isimlerle bilinen doğada yetişebilen ve yenilebilen mantar türlerinden bir tanesidir. İsmini aldığı gibi, doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türüdür.
Sezonda 5 kez üretim yaptıklarını belirten Tolga Kapar, "Memleketime yerleşerek istiridye mantar sektörüne adım attım. İstiridye mantar üretimi çok risklidir. Öncelikle yeterli teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. İyi bir tesisinizin olması gerekiyor. Merdiven altı ve depolarda yapmak isteyen arkadaşlarımız var.
Ama süreklilik arz etmeleri çok zordur. Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor. Hammadde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor. Mantarın kilosu toptan 10 ila 13 lira arasında değişebiliyor. İstiridye mantarı üreticiliğinde üretici olarak bizim hedefimiz yüzde 25 verim ve üzerine çıkabilmektir.