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Haberler Yaşam 16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro çekiliş sonucu ASİL, YEDEK TALİHLİLER İSİM LİSTESİ!

16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro çekiliş sonucu ASİL, YEDEK TALİHLİLER İSİM LİSTESİ!

NESCAFE Xpess LKA kampanyası çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Yapılan açıklamada, "Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu değildir." denildi. İşte Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro ASİL, YEDEK TAHLİHLİLER İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
17.12.2022 13:51 - Son Güncelleme: 17.12.2022 13:51
16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro çekiliş sonucu ASİL, YEDEK TALİHLİLER İSİM LİSTESİ! Nescafe XPESS LKA KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Nescafe Xpess LKA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kapsamda 2022 Model Vespa Primera 50 4T3V motor, AppleAirpods Pro, Microsoft XBOX Series S 512 GB kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. 13 Aralık tarihinde yapılan çekilişi 15.791 katılımla gerçekleşti. İşte 16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro ASİL, YEDEK TAHLİHLİLER İSİM LİSTESİ!

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16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro çekiliş sonucu ASİL, YEDEK TALİHLİLER İSİM LİSTESİ! Nescafe XPESS LKA KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

NESCAFÉ XPRESS LKA KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Vespa Primera 50 4T3V 2022 Model

Asil Talihlisi:

1. LEYLA AYAŞ İL: ADANA

Yedek Talihlisi:

1. MELİKE İZMİRLİ İL: İSTANBUL

16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro çekiliş sonucu ASİL, YEDEK TALİHLİLER İSİM LİSTESİ! Nescafe XPESS LKA KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Microsoft Xbox Series S 512 GB

Asil Talihlileri
SIRA AD SOYAD İL
1 KÜBRA ÇAKANGÜL BURSA
2 ŞEYHMUS PÖLENT BATMAN

16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro çekiliş sonucu ASİL, YEDEK TALİHLİLER İSİM LİSTESİ! Nescafe XPESS LKA KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

3 HÜSEYİN AKSÖZ ADANA
4 NEDYE NOYAN ADANA
5 BERKİN ÇALI

16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro çekiliş sonucu ASİL, YEDEK TALİHLİLER İSİM LİSTESİ! Nescafe XPESS LKA KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Yedek Talihlileri
SIRA AD SOYAD İL
1 YASAR ÇAKIR ADANA
2 FATİH OĞUREL ADANA

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