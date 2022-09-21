İstanbul Bayrampaşa'da 5 milyon dolarlık dolandırıcılık! 30 esnaf paralarının ödenmesini istiyor
Bayrampaşa'da döviz bürosu çalışanı Ahmet N.'nin, 30 esnaftan topladığı 5 milyon dolar 'emanet' parayı zimmetine geçirdiği iddia edildi. Döviz bürosu sahibi Zafer B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet N.'nin tutuklandığı öğrenildi. Mağdur esnaf ise dolandırıldıkları iddiasıyla döviz bürosunun 3 yetkilisi ile Ahmet N. hakkında suç duyurusunda bulundu. Sorumluların döviz bürosu yetkilileri olduğunu ileri süren esnaf, paralarının ödenmesini istiyor.
Bayrampaşa'da bir döviz bürosunda çalışan Ahmet N., 15 Eylül Perşembe günü, 30 esnaftan topladığı yaklaşık 5 milyon dolar parayla ortadan kayboldu. Esnaf Ahmet N.'ye ulaşamayınca, döviz bürosu yetkilisi Zafer B. ile iletişime geçti. Zafer B., kendisinin de Ahmet N. hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ahmet N.'nin, 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak' suçundan tutuklandığı belirtildi.
Mağdur esnaf ise yaklaşık 5 milyon dolarlık dolandırıcılıktan, yalnızca döviz bürosunun 30 yıllık çalışanı Ahmet N.'nin sorumlu olamayacağını iddia ediyor. Büro yetkilileri Zafer B., Necip B, ve Talha Ahmet B. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, zimmet' suçlarından suç duyurusunda bulunan esnaf, paralarının geri verilmesini istiyor.
"BAVUL TİCARETİ YAPAN ESNAF, PARASINI BANKAYA DEĞİL, DÖVİZ BÜROSUNA EMANET EDİYOR"
Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BATİAD) Başkanı Bekir Taner Ateş, yaklaşık 30 üyesinin dolandırıldığını belirterek, "Toplam 5 milyon dolar üzerinde bir paranın dolandırıldığını öğrendik. Burada 'Bavul ticareti' yapıldığı için, esnaf parasını bankalarla değil, 30 yıl güven ilişkisi kurduğu bu dövizciye bırakmış.