İstanbul Bayrampaşa’da 5 milyon dolarlık dolandırıcılık! 30 esnaf paralarının ödenmesini istiyor

"BAVUL TİCARETİ YAPAN ESNAF, PARASINI BANKAYA DEĞİL, DÖVİZ BÜROSUNA EMANET EDİYOR"

Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BATİAD) Başkanı Bekir Taner Ateş, yaklaşık 30 üyesinin dolandırıldığını belirterek, "Toplam 5 milyon dolar üzerinde bir paranın dolandırıldığını öğrendik. Burada 'Bavul ticareti' yapıldığı için, esnaf parasını bankalarla değil, 30 yıl güven ilişkisi kurduğu bu dövizciye bırakmış.