Atadan 'Dilenci köy'! Bu kez Ankara'da ortaya çıktılar: Yıllık kazançları 3 milyon lira
Atadan dilenci köy olarak tanınan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Köyü, dilenerek elde ettikleri mal varlıklarıyla gündem olmayı defalarca başardı. Turgutlular, bu kez Ankara'da karşımıza çıktı. Turgutlu köyünden gelen 5 kişilik dilendiricilik çetesi, 94 yaşındaki yatalak yaşlı kadın ile engelli ve çocuğu dilendirdikleri ortaya çıkmış kazançları ise yılda 3 milyon lira olduğu tespit edilmişti.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin banka hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını tespit etti.
94 YAŞINDAKİ YATALAK KADINI EL ARABASI İLE DİLENDİRDİLER
Çete üyelerinin kendisini tek başına idare edemeyen 94 yaşındaki yatalak yaşlı kadını el arabası veya tekerlekli sandalye vasıtasıyla ve engelli ile çocukları dilendirdikleri tespit edilirken kendilerini ihtiyaç sahibi göstermek için kıyafetlerini eski, yırtık, kirli kıyafetlerle değiştirdikleri ortaya çıktı.
3 MİLYON LİRALIK VURGUN
Dilendiriciler toplamış oldukları paraları gün sonunda çete üyeleri teslim ederken bu miktarın günlük 2 bin ile 2 bin 500 lira olduğu ve her gün düzenli olarak PTT ve banka hesaplarına yatırıldıkları tespit edildi. Çetenin banka hesapları incelendiğinde son 1 yıl içerisinde yaklaşık 3 Milyon TL para hareketinin olduğu saplandı.