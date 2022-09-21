Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul'da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı
'Allah yapısı değil kul yapısı' bu sözün ne kadar doğru olduğu bugün bir kez daha ortaya çıktı! Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet Corvette marka ultra lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücü yolda kaldı. Aniden stop eden araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, akü takviyesi yaptı ancak başarılı olamadı. Hiçbir şekilde çalışmayan aracın sorunu çözülemeyince otomobil, çekiciyle servise götürüldü.
21.09.2022 10:21 - Son Güncelleme: 21.09.2022 10:34