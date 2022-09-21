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Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul'da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı

'Allah yapısı değil kul yapısı' bu sözün ne kadar doğru olduğu bugün bir kez daha ortaya çıktı! Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet Corvette marka ultra lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücü yolda kaldı. Aniden stop eden araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, akü takviyesi yaptı ancak başarılı olamadı. Hiçbir şekilde çalışmayan aracın sorunu çözülemeyince otomobil, çekiciyle servise götürüldü.

İHA
21.09.2022 10:21 - Son Güncelleme: 21.09.2022 10:34
Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul’da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı

Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet marka Corvette C7 Stingray model ultra lüks otomobiliyle seyreden sürücü H.K., aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı.

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Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul’da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı

Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek yardım istedi.

Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul’da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı

7 MİLYONLUK ARAÇ ÇEKİCİYLE SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ
Sürücünün yardımına gelen bir tamirci, 7 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmak istedi ancak başarılı olamadı.

Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul’da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı

Aracın çalışmaması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine başka bir tamirci çağırdı.

Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul’da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı

Aracın başına gelen tamirci de sorunu bulamayınca araç, çekici yardımıyla servise götürüldü. Serviste yapılan incelemenin ardından aracın sorununun bulunabileceği öğrenildi.

Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul’da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı
Ne kadar paran olursa olsun sonuçta kul yapısı! İstanbul’da 7 milyon liralık otomobil yolda kaldı
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