İstanbul barajları doluluk oranları | İstanbul'un içme suyunu bekleyen tehlike: Alibeyköy barajı şimdi de çöple doldu
İstanbul barajları doluluk oranları | İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından barajların doluluk oranlarında rekor kırılıyor. Ancak İstanbul'u şimdi daha büyük bir tehlike bekliyor. Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken su seviyelerinin artmasıyla kıyılardaki çöple tahliye kapaklarında birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yaklaşık 4 ay önce yüzde 17.03 olarak ölçülmüştü.
Rekor artışın yaşandığı Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69'a ulaşırken, su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı.
İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yaklaşık 4 ay önce yüzde 17.03 olarak ölçülmüştü.
DOLULUK ORANI YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ
İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 87.11 olarak ölçüldü.
ALİBEYKÖY BARAJI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69 olarak ölçüldü. Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17.03 olarak ölçülen Alibeyköy barajında su seviyesindeki hızlı yükseliş beraberinde bir kirlilik sorunu ortaya çıkardı.