Antalya’da bir otelde çıplak bir şekilde cansız bedeni bulunan Nuray Demir’in teyzesinden şok sözler: Ölmeden önce eski nişanlısı...

'HAYATIMIN ANLAMI BİTTİ'

Olayın ardından anne Fatmana Gül ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşı döken Fatmana Gül, "Yemin ediyorum, çok özledim. Şu an öpesim, sarılasım var. Göresim var, 'Bir kere göreyim' dedim, beni yanına götürmediler. 'Beni görünce uyanır' dedim. 'Uyanmaz' dediler. Allah'ım sabır ver. Hayatımın anlamı bitti, hayatım bitti. Koca bir sıfır oldu, her şeyi sildim" dedi.

