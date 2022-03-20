Antalya'da bir otelde çıplak bir şekilde cansız bedeni bulunan Nuray Demir'in teyzesinden şok sözler: Ölmeden önce eski nişanlısı...
Antalya'da, otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin eski nişanlısı T.B. tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, "Nişanlısı, Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışıyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Nuray'ı zorla konuşmak için otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi.
Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde, 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU
Yargılama sürerken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otel odasına dün saat 15.30 sıralarında temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.
İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis de boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
'HAYATIMIN ANLAMI BİTTİ'
Olayın ardından anne Fatmana Gül ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşı döken Fatmana Gül, "Yemin ediyorum, çok özledim. Şu an öpesim, sarılasım var. Göresim var, 'Bir kere göreyim' dedim, beni yanına götürmediler. 'Beni görünce uyanır' dedim. 'Uyanmaz' dediler. Allah'ım sabır ver. Hayatımın anlamı bitti, hayatım bitti. Koca bir sıfır oldu, her şeyi sildim" dedi.