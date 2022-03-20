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Haberler Yaşam Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hayatını kaybetti

Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hayatını kaybetti

Bolu Dağı Tüneli dün yaşanan kaza sonrası adeta savaş alanına döndü. 18 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası dehşet görüntüleri meydana gelirken kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Doğan Başaran, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

AJANSLAR
20.03.2022 09:15 - Son Güncelleme: 20.03.2022 09:22
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hayatını kaybetti

Bolu Dağı Tüneli'nde dün meydana gelen zincirleme kazada, 18 araç çarpıştı.

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Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hayatını kaybetti

Yaralanan 31 kişiden 17'si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise kaza yerinde müdahale edildi.

Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hayatını kaybetti

Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan Doğan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hayatını kaybetti

Kaza yerinde bulunan bacakları da ambulansla hastaneye götürüldü. Başaran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece yaşamını yitirdi.

Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hayatını kaybetti

8 AYLIK BEBEK YOĞUN BAKIMDA
Kazada ağır yaralanan 8 aylık ismi açıklanmayan bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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