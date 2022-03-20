Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hayatını kaybetti
Bolu Dağı Tüneli dün yaşanan kaza sonrası adeta savaş alanına döndü. 18 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası dehşet görüntüleri meydana gelirken kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Doğan Başaran, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.
20.03.2022 09:15 - Son Güncelleme: 20.03.2022 09:22
Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan Doğan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.