CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bitiremedi! Vatandaş canından bezdi
Başkent Ankara'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı altyapı çalışması, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen tamamlanmadı. Yolları adeta köstebek yuvasına dönen mahalleli isyan etti. Esnaf müşteri gelmediği için kazançlarının düştüğünü belirtirken, vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen toz ve toprak yüzünden camları açamadığını aktardı.
11.09.2022 14:17 - Son Güncelleme: 11.09.2022 14:17
Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesinde aylardır bitmeyen yol çalışması vatandaşları isyan etti.