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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bitiremedi! Vatandaş canından bezdi

Başkent Ankara'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı altyapı çalışması, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen tamamlanmadı. Yolları adeta köstebek yuvasına dönen mahalleli isyan etti. Esnaf müşteri gelmediği için kazançlarının düştüğünü belirtirken, vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen toz ve toprak yüzünden camları açamadığını aktardı.

11.09.2022 14:17 - Son Güncelleme: 11.09.2022 14:17
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bitiremedi! Vatandaş canından bezdi

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesinde aylardır bitmeyen yol çalışması vatandaşları isyan etti.

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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bitiremedi! Vatandaş canından bezdi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar bir türlü tamamlanamadı.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bitiremedi! Vatandaş canından bezdi

Ancak Türközü Mahallesi'ndeki köstebek yuvasına dönen yol bir türlü tamamlanmıyor.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bitiremedi! Vatandaş canından bezdi

Araçlarıyla bile mahalleye giremeyen bölge sakinleri ise bu durumu oldukça tepkili.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bitiremedi! Vatandaş canından bezdi

Esnaf müşterileri gelmediği için kazançlarının düştüğünü belirtirken, vatandaşlar toz toprak yüzünden kapı pencere açamadıkları için bıktıklarını ifade ediyor.

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