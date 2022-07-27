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İstanbul Avcılar'da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu

İstanbul Avcılar'da bir halı yıkama atölyesindeki gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama kameraya yansıdı. Kahvaltı hazırlamak için set üstü ocağın ateşleme düğmesine bastığını anlatan Mahmut Bingöl, gaz sızıntısını fark etmediğini söyledi. Bingöl'ün bacaklarında yanıklar oluştu.

DHA
27.07.2022 09:35 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:35
İstanbul Avcılar’da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu

Firuzköy Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde, 23 Temmuz Cumartesi günü tüp hortumundaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

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İstanbul Avcılar’da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu

Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Kahvaltı hazırlamak için set üstü ocağın ateşleme düğmesine bastığını anlatan Mahmut Bingöl, gaz sızıntısını fark etmediğini söyledi.

İstanbul Avcılar’da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu

Bingöl "Tüpü açmaya çalıştım, ocağa bağlı hortumda gaz kaçağı varmış. Her akşam dedantörü çıkarır, sabah tekrar takarız.

İstanbul Avcılar’da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu

Kullanmadan önce yine dedantörü taktım. Hortumdaki kaçaktan sızan gaz patlamaya neden oldu.

İstanbul Avcılar’da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu

Özellikle ev hanımlarını uyarmak isterim. Mutlaka her akşam başlığı çıkarmak gerekiyor. Aksi halde sızan gazla çok büyük patlama olurdu" dedi.

İstanbul Avcılar’da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu

Tüpün erken kapatılması yangını önlerken, Mahmut Bingöl'ün iki bacağında yanıklar oluştu.

İstanbul Avcılar’da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu
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