İstanbul Avcılar'da halı yıkama atölyesinde patlama! Bacaklarında yanıklar oluştu
İstanbul Avcılar'da bir halı yıkama atölyesindeki gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama kameraya yansıdı. Kahvaltı hazırlamak için set üstü ocağın ateşleme düğmesine bastığını anlatan Mahmut Bingöl, gaz sızıntısını fark etmediğini söyledi. Bingöl'ün bacaklarında yanıklar oluştu.
27.07.2022 09:35 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:35
Firuzköy Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde, 23 Temmuz Cumartesi günü tüp hortumundaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Kahvaltı hazırlamak için set üstü ocağın ateşleme düğmesine bastığını anlatan Mahmut Bingöl, gaz sızıntısını fark etmediğini söyledi.