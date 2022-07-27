Türkiye'nin konuştuğu olay! Çöp evde bulunan küçük Cem Muhammet'in o sözleri yürek burktu
Bursa'da teyzesi Kamuran Pınar A'ya tarafından 1 yıldır çöp evde esir tutan Cem Muhammet A. 'in tedavisi devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan Cem Muhammet A., hastanedeki ilk gecesini rahat bir uykuyla geçirdi. Sabah uyandığında da "İlk kez bu kadar güzel uyudum. Burası çok temiz. Herkes bana güzel ve iyi davranıyor. Hepiniz çok iyisiniz. İlk kez çok iyi insanlar gördüm." ifadelerini kullandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Türkiye günlerdir Bursa'da teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından 1 yıldır çöp evde esir tutan Cem Muhammet A.'yı konuşuyor.
Teyzesinin çöp evinden kurtarılan ve tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'n devam eden 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki ilk gecesini rahat bir uykuyla geçirdi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem Muhammet'in önceki gece ve dün sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini anlatarak, "Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur. Yemek listesini diyetisyenler hazırlıyor. Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik." dedi.
"İLK KEZ ÇOK İYİ İNSANLAR GÖRDÜM"
Cem Muhammet sabah uyandığında da "İlk kez bu kadar güzel uyudum. Burası çok temiz. Herkes bana güzel ve iyi davranıyor. Hepiniz çok iyisiniz. İlk kez çok iyi insanlar gördüm. Kendimi iyi hissediyorum. Kuş gibi uçabilirim. İlk günden güzel oyuncaklarım oldu. Kırmızı otomobili çok sevdim. Hastanede kalıp güzel yemekler yemek istiyorum" dedi.
Özkan, "Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Tedavisi birkaç hafta daha sürdükten sonra taburcu edeceğiz. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacak. O anlamda destek olmak çok önemli. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek" diye konuştu.