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Haberler Yaşam İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana, Mersin ve 81 ilin tümünde gece vakti çıkabilir! Çatıda, evin içinde ansızın tıslama sesi duyarsanız acil kaçın!

İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana, Mersin ve 81 ilin tümünde gece vakti çıkabilir! Çatıda, evin içinde ansızın tıslama sesi duyarsanız acil kaçın!

Havaların şiddetli derecede ısınmasıyla Türkiye genelinde de kırmızı alarm verildi. Termometreler bir çok ilde 35 derecenin üzerine çıktı. İstanbul dahil olmak üzere Mersin, Adana, Antalya, Trabzon, Yalova, Bursa, İzmir'de yılanlar baş göstermeye başladı. Uzmanlardan konuya ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Evin etrafında; bahçede, çatıda o sesleri duyarsanız yılanla karşılaşabilirsiniz!

17.07.2023 18:28 - Son Güncelleme: 17.07.2023 18:28
İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana, Mersin ve 81 ilin tümünde gece vakti çıkabilir! Çatıda, evin içinde ansızın tıslama sesi duyarsanız acil kaçın!

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye genelinde Mersin, Adana, Antalya, İstanbul, Trabzon, Yalova, Bursa, İzmir gibi illerimizde yılan görüntüleri artış gösteriyor. Sıcak havalarda yılanlar da doğal yaşam alanlarından çıkarak, daha sık insanlarla karşılaşmaya başladı. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayanlar, tarla ve bahçelerinde yılanlarla karşılaşmanın yanı sıra şehir merkezlerinde de yılanlarla karşılaşmak mümkün hale geldi. Üstelik bu tehlikeli canlılar evlerin içerisine de girebiliyor.

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İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana, Mersin ve 81 ilin tümünde gece vakti çıkabilir! Çatıda, evin içinde ansızın tıslama sesi duyarsanız acil kaçın!

Küresel bir sorun olarak yılanların artışı dikkat çekiyor! Türkiye'den Avustralya'ya birçok ülkede yılan görüntüleri endişe verici seviyede.

İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana, Mersin ve 81 ilin tümünde gece vakti çıkabilir! Çatıda, evin içinde ansızın tıslama sesi duyarsanız acil kaçın!

Yılanlarıyla meşhur Avustralya'da ne yazık ki her 3 evden birinin çatısında 'kesinlikle' 1 yılana rastlanabiliyor.

İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana, Mersin ve 81 ilin tümünde gece vakti çıkabilir! Çatıda, evin içinde ansızın tıslama sesi duyarsanız acil kaçın!

KIRSAL ALANLARDA ÇOK DAHA FAZLA YILAN VAR

Sunshine Coast Yılan Avcıları'ndan yapılan açıklamada kırsal alanlarda bu oranın daha da yükseldiğinin altı çiziliyor.

İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Adana, Mersin ve 81 ilin tümünde gece vakti çıkabilir! Çatıda, evin içinde ansızın tıslama sesi duyarsanız acil kaçın!

Yılanlar kışın çatı boşluklarına girerek korunmayı tercih ediyor. Özellikle küçük evcil hayvanlar için büyük tehdit haline geliyorlar.

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