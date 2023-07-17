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Karı koca ve oğulları gözaltında! Çuval içinde erkek cesedi bulundu

Son dakika haberleri... Kastamonu'da öldürülen bir kişinin çuvala konulup dereye atıldığı belirlendi. Olayla ilgili B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğulları Ü.Ç. gözaltına alındı.

17.07.2023 14:20 - Son Güncelleme: 17.07.2023 14:20
Karı koca ve oğulları gözaltında! Çuval içinde erkek cesedi bulundu

Kastamonu'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Öldürülen bir kişinin çuvala konulup dereye atıldığı belirlendi.

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Karı koca ve oğulları gözaltında! Çuval içinde erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ahlat köyünde tarlasındaki otları biçmek için dün evinden ayrılan Satı Doğruoğlu'ndan (57) haber alamayan yakınları akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Karı koca ve oğulları gözaltında! Çuval içinde erkek cesedi bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde kan izlerine rastlayan jandarma ekipleri, köyden yaklaşık 300 metre uzaktaki ormanlık alanda dereye atılmış çuval içinde erkek cesedi buldu.

Karı koca ve oğulları gözaltında! Çuval içinde erkek cesedi bulundu

Cesedin çuvala konularak sürüklendiğini tespit eden jandarma, kan izlerinin köy sakinlerinden B.Ç'nin samanlığına kadar gittiğini belirledi.

Karı koca ve oğulları gözaltında! Çuval içinde erkek cesedi bulundu

ÇUVALA KOYUP DEREYE ATTILAR

Samanlıkta da kan izleri bulan ekipler, Doğruoğlu'nun samanlıkta öldürüldükten sonra çuvala konulup bulunduğu dereye atıldığını değerlendirdi.

Karı koca ve oğulları gözaltında! Çuval içinde erkek cesedi bulundu

3 GÖZALTI

Olayla ilgili B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğulları Ü.Ç. gözaltına alındı.

Doğruoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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