Karı koca ve oğulları gözaltında! Çuval içinde erkek cesedi bulundu
Son dakika haberleri... Kastamonu'da öldürülen bir kişinin çuvala konulup dereye atıldığı belirlendi. Olayla ilgili B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğulları Ü.Ç. gözaltına alındı.
17.07.2023 14:20 - Son Güncelleme: 17.07.2023 14:20
Kastamonu'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Öldürülen bir kişinin çuvala konulup dereye atıldığı belirlendi.
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Olayla ilgili B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğulları Ü.Ç. gözaltına alındı.
Doğruoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.